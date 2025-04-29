Необходимо активизировать взаимодействие между странами D8 - активист из Нигерии

БАКУ /Trend/ - Необходимо активизировать взаимодействие между странами D8.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал активист из Нигерии по вопросам изменения климата Олумиде Идову в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Я призываю всех нас объединить усилия для достижения общего процветания, устойчивого развития и укрепления взаимных обязательств, особенно в рамках платформы НПО Глобального Юга. Важно помнить: именно сотрудничество является ключом к прогрессу. Истинное развитие возможно только через партнерство. Поэтому нам необходимо активизировать взаимодействие между странами D8, включая Азербайджан, на этой глобальной платформе", - подчеркнул он.

О.Идову отметил, что конференция НПО в Баку стала единым фронтом в борьбе с несправедливостью, с которой сталкиваются страны Глобального Юга, включая бедность, последствия изменения климата, необходимость повышения качества образования и другие острые вызовы.

"Нигерия - одна из самых густонаселенных стран Африки. Она сталкивается с серьезными трудностями в сфере развития и экономики. Именно поэтому нам нужно сотрудничество, которое открывает возможности для экономического партнёрства и общего роста, основанного на объединении потенциала стран-участниц", - сказал он.