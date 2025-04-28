Строительные компании Азербайджана могут подключиться к реализации проектов в рамках Целей Saudi Vision 2030 - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Проекты, реализуемые в рамках Целей "Saudi Vision 2030", с большим интересом отслеживаются азербайджанскими инвесторами, рассматриваются инвестиционные возможности.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Самир Шарифов, выступая 28 апреля в Эр-Рияде в рамках 8-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, культуры, спорта и молодежи.

"Азербайджанские строительные компании имеют успешный опыт реализации крупных проектов, и они могут присоединиться к реализации проектов в рамках Целей Saudi Vision 2030", - сказал он.

Заместитель премьер-министра отметил, что соответствующие структуры обеих стран готовы помогать предпринимателям с целью поощрения взаимных инвестиций, оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов.