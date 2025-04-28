Молодой азербайджанец успешно представляет страну в Китае

БАКУ /Trend/ - Во время интервью Президента Ильхама Алиева китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Пекине ведущая программы рассказала главе государства о молодом азербайджанце, который приехал в Китай в летний лагерь. Она сообщила, что молодой человек сейчас учится там в докторантуре.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, молодой человек, о котором шла речь - докторант Таги Мамедов. Уже более 2 лет он живет в Китае. Наш соотечественник учился в магистратуре Пекинского технологического института, а в настоящее время является докторантом университета Цзянсу в городе Чжэньцзяне.

Интерес нашего соотечественника к Китаю начался с его посещения Летней школы в 2019 году, после чего он решил продолжить свое образование в этой стране. Таги Мамедов сообщил, что несколько месяцев назад дал интервью телеканалу CCGN TV, одной из авторитетных журналисток страны Лю Син на тему зимней экономики в Китае. "Я встретился с Лю Син еще раз в Пекине. Она задавала мне вопросы об Азербайджане, и я подробно на них ответил", - сказал он.

Напомним, что Таги Мамедов, представляющий нашу страну в Китае, посетил Шушу в 2024 году в рамках визита представителей диаспоры в Карабах, организованного Государственным комитетом по работе с диаспорой. В поездке принял участие заведующий кафедрой азербайджанского языка Пекинского университета иностранных языков, доктор философии по филологии Танг Юхуань, один из студентов доктора философии по филологии Агшина Алиева. В своих аккаунтах в социальных сетях они поделились информацией о Карабахе и дали обширную информацию о поездке.

Отметим, что наши соотечественники, проживающие в Китае, а также студенты, обучающиеся в престижных вузах этой страны, вносят вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Китаем, успешно работают в направлении развития сообщества, и их деятельность всегда находится в центре внимания нашего государства.

О Таги Мамедове и его визите в Шушу можно узнать по ссылкам:

https://www.instagram.com/reel/C90NtJ5OxuA/?igsh=MXB5cjFwamRuM2YyNQ%3D%3D;

https://www.instagram.com/reel/DI6omc_TwxD/?igsh=MW40ZG94cXNuMGx4Ng%3D%3D

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