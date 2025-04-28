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Азербайджанский гимнаст удостоен звания победителя серии Кубка мира

Азербайджан Материалы 28 апреля 2025 22:49 (UTC +04:00)
Азербайджанский гимнаст удостоен звания победителя серии Кубка мира

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Член национальной мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов награжден Международной федерацией гимнастики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, он удостоен звания победителя серии Кубка мира в упражнениях на кольцах.

Отметим, что вчера в Каире, столице Египта, завершился Кубок мира по спортивной гимнастике. Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал серебряную медаль в упражнениях на кольцах, набрав 14,333 балла.

Напомним, что ранее Симонов побеждал на бакинском этапе Кубка мира, а также занимал вторые места в Котбусе, Осиеке и Анталье.

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