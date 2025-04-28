Президент Ирана Масуд Пезешкиан почтил память шехидов в Баку

БАКУ/Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 28 апреля посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, Масуд Пезешкиан с глубоким уважением почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем высокому гостю, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджаны с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.