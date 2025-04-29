Азербайджан и Великобритания обсудят сотрудничество более чем в 20 сферах

БАКУ /Trend/ - 30 апреля в Лондоне состоится 7-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики.

Согласно информации, в мероприятии примет участие делегация во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

На встрече планируется обсудить сотрудничество в более чем 20 областях по направлениям энергетического перехода, модернизации/диверсификации экономики, развития инфраструктуры, регулирования и бизнес-среды, а также подписать итоговый протокол встречи.

Отметим, что сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель государственного секретаря Соединенного Королевства по бизнесу и торговле, министр услуг, малого бизнеса и экспорта Гарет Томас.

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