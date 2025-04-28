Обвиняемый Бако Саакян признал свое участие в операции по захвату Шушинского района

БАКУ /Trend/ - На судебном процессе, продолжившемся 28 апреля в Бакинском военном суде, обвиняемый Бако Саакян подтвердил свое участие в операции по захвату Шушинского района вооруженными силами Армении.

Как сообщает Trend, отвечая на вопросы государственных обвинителей, Бако Саакян сказал, что был в отряде под руководством Вилена Микаэляна, принимавшем участие в захвате Шушинского района.

«Это было восточное направление. Я знаю, что командиром этого направления был Аркадий Карапетян», - сказал он.

Обвиняемый сообщил, что в тот период в его распоряжении был автомат марки АКМ, однако он не открывал огонь по людям.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 1 мая.

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