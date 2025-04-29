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Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)

Политика Материалы 29 апреля 2025 11:18 (UTC +04:00)
Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во втоник Trend, в связи с этим Президент Ирана поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети X.

"Вчера в Баку были достигнуты договоренности и подписаны документы с моим дорогим братом, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Этот визит стал началом для открытия новых перспектив всестороннего сотрудничества в сферах науки, экономики, культуры и безопасности, а также для укрепления доверия. Благодарю Президента Ильхама Алиева за гостеприимство", - отмечается в публикации М.Пезешкиана.

Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву (ФОТО)
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