БАКУ /Trend/ - Сегодня с согласия неправительственных организаций из 116 стран руководство платформой НПО Глобального Юга передано Азербайджану.

Как сообщает в понедельник Trend, руководитель Азербайджанского национального форума НПО Рамиль Искендерли избран временным генеральным секретарем платформы НПО Глобального Юга сроком на один год.

В течение этого периода будет уточнена внутренняя структура организации, а в 2026 году будет созвана Генеральная Ассамблея платформы НПО Глобального Юга.

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