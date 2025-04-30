Назначен гендиректор Агентства кино Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен генеральный директор Агентства кино Азербайджанской Республики, действующего при министерстве культуры.

Об этом Trend сообщили в министерстве культуры.

Было отмечено, что соответствующим приказом министра культуры Адиля Керимли на эту должность назначен Рашад Азизов.

Рашад Азизов родился в 1980 году в городе Баку. В 1996–2002 годах окончил бакалавриат и магистратуру юридического факультета Бакинского государственного университета. С 2003 года продолжил обучение в аспирантуре и докторантуре Санкт-Петербургского государственного университета. В 2017 году защитил научную диссертацию на тему «Правовое регулирование в сети интернет: сравнительное и историко-правовое исследование» и получил ученую степень доктора юридических наук. В 2022–2023 годах прошёл обучение в Миланском политехническом университете и получил степень магистра по направлению «Использование искусственного интеллекта в государственной службе».

Рашад Азизов проводил научные исследования в области информационных технологий и цифрового развития. Он является автором шести книг, двух монографий и более 30 научных статей, опубликованных как в Азербайджане, так и за рубежом. Р.Азизов занимал различные должности в ряде государственных учреждений и имеет более 20 лет стажа государственной службы. В 2016 году был награждён медалью «За отличие в государственной службе» согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики.

С 2012 года Рашад Азизов преподавал в Академии государственного управления при Президенте, Бакинском государственном университете и Азербайджанском государственном университете культуры и искусства. Он вёл курсы по информационному и электронному праву, инновациям и цифровому развитию, а также по управлению бизнесом в сфере культуры. С 2013 года является руководителем «Азербайджанского клуба весёлых и находчивых».

До последнего назначения Рашад Азизов занимал должность начальника отдела творческих индустрий и цифрового развития в министерстве культуры. Он активно участвовал в реализации ряда проектов в области культуры и творческих индустрий, а также в проведении Международного кинофестиваля «Baku Cinema Breeze» и «Рынка киноиндустрии стран Востока».

Р.Азизов является членом Экспертного совета по оценке содержания кинематографических, цифровых и других аудиовизуальных произведений при министерстве культуры.

Принимал участие в разработке проектов "Стратегия цифрового развития eCulture министерства культуры", классификации культурных и творческих отраслей, "Правил конкурса по поддержке кинопроизводства Агентства кино Азербайджанской Республики", "Правил частичного возмещения затрат на производство фильмов (рибейт)" и других нормативных актов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!