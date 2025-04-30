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Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиционные возможности в энергетике

Энергетика Материалы 30 апреля 2025 18:53 (UTC +04:00)
Азербайджан и Великобритания обсудили инвестиционные возможности в энергетике
Фото: Парвиз Шахбазов / X

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство и инвестиционные возможности в энергетической сфере, а также актуальные вопросы развития экономических и торговых связей.

Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в аккаунте в "Х", передает Trend.

"Состоялась плодотворная встреча в Лондоне с заместителем государственного секретаря Соединенного Королевства по бизнесу и торговле, министром услуг, малого бизнеса и экспорта Гаретом Томасом. Мы обсудили стратегическое партнерство и инвестиционные возможности стран в энергетической сфере, а также актуальные вопросы развития торгово-экономических связей", - отмечается в публикации.

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