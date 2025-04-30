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Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит Казахстан

Казахстан Материалы 30 апреля 2025 15:30 (UTC +04:00)
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит Казахстан
Фото: Газета правительства Вьетнама

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Компартии Вьетнама То Лам посетит Казахстан с государственным визитом 5-7 мая по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Отмечается, что 7 мая генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.

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