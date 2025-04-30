Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит Казахстан

АСТАНА /Trend/ - Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Компартии Вьетнама То Лам посетит Казахстан с государственным визитом 5-7 мая по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.



Отмечается, что 7 мая генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.