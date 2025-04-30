В Агдаме начинаются работы по развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры во 2-м жилом квартале

БАКУ /Trend/ - В Агдамском районе начинаются работы по развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры во 2-м жилом квартале.

Как сообщает в среду Trend, в рамках проекта планируется реализация комплекса работ по внутриплощадочным инженерным коммуникационным системам: водоснабжению, канализации, системе дождевой канализации, электроснабжению, наружному освещению, а также строительству дорог и тротуаров. Дополнительно будут выполнены мероприятия по озеленению и благоустройству территории.

На данный момент соответствующие работы уже начались под руководством Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

В настоящее время Служба ищет подрядную организацию для выполнения вышеуказанных работ. Согласно прогнозу учреждения, стоимость проекта составит 9,7 миллиона манатов.

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