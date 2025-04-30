Petropars увеличила добычу с 11-й фазы газового месторождения South Pars

БАКУ /Trend/ - За последние шесть месяцев суточная добыча газа на 11-й фазе газового месторождения South Pars (Северный купол в Катаре), которое является совместным проектом Ирана и Катара, составила 200 миллионов кубических футов, что эквивалентно примерно 5,66 миллиона кубометров.

Как передает Trend, об этом сообщил исполнительный директор Иранской компании Petropars Хамидза Сегафи.

По его словам, на 11-й фазе месторождения по увеличению добычи были пробурены и улучшены две новые скважины.

Сегафи сказал, что в первые дни текущего года (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) была проведена успешная операция на 11-й фазе, что поспособствовало устойчивой энергетической безопасности страны.

Отметим, что до этого на 11-й фазе этого месторождения из 6 скважин ежедневно добывалось 15 миллионов кубометров газа.

Добавим, что газовое месторождение South Pars (Северный купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа, 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Следует отметить, что из-за санкций США против Ирана французская компания Total и китайская CNPCI ранее отказались от участия в разработке 11-й фазы South Pars. В результате все работы на этом этапе были переданы иранской компании Petropars.