Бангладеш выступил с инициативой запуска прямых рейсов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Бангладеш выступил с инициативой об открытии прямых авиарейсов между Даккой и Баку, сообщает в среду Trend.

Предложение было озвучено в ходе встречи министра иностранных дел Бангладеш Джашима Уддина с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым.

Переговоры прошли в рамках второго раунда двусторонних консультаций в Дакке. Одной из тем обсуждения стали визовые трудности, с которыми сталкиваются граждане Бангладеш при поездках в Азербайджан. Дж.Уддин призвал найти устойчивое решение этой проблемы.

Стороны договорились подписать ряд меморандумов о взаимопонимании в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику, авиасообщение, подготовку кадров, а также взаимное освобождение от виз для дипломатов и государственных служащих.

Также было достигнуто соглашение о создании Совместной рабочей группы по торговле для поддержки регулярного диалога и расширения двусторонних торговых связей.