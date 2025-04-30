Очередной раунд переговоров между Ираном и США состоится в Риме

БАКУ /Trend/ - Четвертый раунд косвенных переговоров по ядерной программе между Ираном и США пройдет 3 мая в столице Италии - Риме.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня местным журналистам министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По его словам, данное решение было принято по предложению посреднической страны — Омана и с согласия сторон, участвующих в переговорах.

Арагчи сказал, что 2 мая будут проведены переговоры со сторонами 3 европейских стран (Великобритания, Франция и Германия).

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля между Ираном и США было проведено 3 раунда переговоров по иранской ядерной программе. Обсуждения прошли под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаиди. 1-й и 3-й раунды переговоров прошли в столице Омана, Маскате, а 2-й - в Риме.

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