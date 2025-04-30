Планируется создание служб крови в освобожденных районах Азербайджана - исполнительный директор (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках поэтапного восстановления инфраструктуры здравоохранения на освобожденных территориях Азербайджана планируется принять соответствующие меры по организации местных служб крови.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал исполнительный директор Республиканского банка крови министерства здравоохранения Азербайджана Эльхан Нагиев.

"На данном этапе обеспечение кровью и ее компонентами на освобожденных территориях осуществляется Бардинским отделением банка крови. Все потребности удовлетворяются в пределах имеющихся возможностей", - отметил он.

По его словам, сформированных в Республиканском банке крови запасов достаточно для проведения плановых операций и удовлетворения повседневных медицинских потребностей.

"Однако запасы должны постоянно обновляться на случай чрезвычайных ситуаций, поскольку спрос может варьироваться в зависимости от состояния пациентов и необходимого типа компонентов", - сказал исполнительный директор.

Э.Нагиев отметил, что министерство здравоохранения регулирует резервный фонд Республиканского банка крови на основе активности доноров, плановых кампаний по сдаче крови, а также потребностей медицинских учреждений.

"Кровь и ее компоненты имеют свой срок хранения: например, эритроциты могут храниться в замороженном состоянии в течение 35–42 дней, тромбоциты - в течение 5–7 дней, а плазма - в течение года и более. По этой причине резервы регулярно обновляются", - сказал он.

По его словам, если необходимы кровь и ее компоненты, первым шагом должно стать обращение в медицинское учреждение, где он проходит лечение. Учреждение направляет официальный запрос в Республиканский банк крови, и спрос принимается через централизованную систему.

"Ежегодно значительное количество людей по всей стране сдает кровь. Около 8–10 процентов донорской крови бывает непригодной по разным причинам — например, из-за положительных результатов на инфекционные маркеры, низкого гемоглобина или других медицинских показаний. Эти показатели строго контролируются для обеспечения безопасности крови", - сказал Э.Нагиев.

По его словам, такие образцы крови регистрируются Республиканским банком крови согласно соответствующим нормативным актам, оформляются как опасные медицинские отходы и уничтожаются лицензированными предприятиями в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Исполнительный директор отметил, что за последние годы в стране наблюдается значительный прогресс в развитии донорства крови.

"В 2023 году количество доноров, обратившихся в центральное и 8 региональных отделений Банка, составило 93 тысячи человек. В 2024 году этот показатель показал значительный рост, достигнув 124 тысяч 148 человек. Процесс сдачи крови организован на добровольной основе в соответствии с законодательством. Республиканский банк крови регулярно проводит просветительские мероприятия и кампании по сдаче крови в государственных учреждениях, частных организациях, высших учебных заведениях и медицинских учреждениях с целью популяризации донорства.

"Активное участие общественности в этих акциях дало мощный импульс устойчивому развитию донорского движения", — сказал он.

Э.Нагиев отметил, что в настоящее время Республиканский банк крови продолжает свою деятельность в рамках плана мероприятий. "Главная цель — не только увеличение числа доноров, но и укрепление донорства крови как социальной ответственности и гуманистической ценности в обществе. Поддержка, оказываемая Фондом Гейдара Алиева, имеет особое значение в успешной реализации донорских инициатив. Республиканский банк крови ставит перед собой главную цель – продолжить свою деятельность в ближайшие годы по дальнейшему расширению донорской базы, укреплению служб крови в регионах, развитию инфраструктуры, отвечающей современным требованиям", — сказал исполнительный директор.

Э.Нагиев подчеркнул, что обеспечение регионов кровью осуществляется посредством выездных акций и донорских кампаний, регулярно организуемых министерством здравоохранения и самим Банком.

"Запасы крови формируются с учетом потребностей медицинских учреждений в каждом регионе. Эти запасы передаются из Республиканского банка крови, и весь процесс осуществляется системно и скоординированно", - сказал исполнительный директор.

Он напомнил, что к донорству не допускаются лица с такими заболеваниями, как гепатит, ВИЧ, сифилис, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и кормящие женщины, лица, перенесшие операции за последние 6 месяцев, люди с массой тела менее 50 кг, младше 18 и старше 60 лет.

"Существует два типа отстранения от донорства: постоянное и временное. Постоянное отстранение означает, что существует ряд инфекций, перенесённых людьми, и они не могут стать донорами даже после выздоровления. Но есть случаи, в которых предполагается лишь временное отстранение от донорства. Эти люди могут сдавать кровь по истечении определенного периода времени. Каждый человек, желающий стать донором крови, проходит обследование у наших врачей и заполняет соответствующие анкеты", — сказал он.

Э.Нагиев отметил, что доноры сдают кровь безвозмездно. "Кровь и ее компоненты заготавливаются Республиканским банком крови и бесплатно предоставляются государственным медицинским учреждениям. Есть пациенты, родственники которых не могут сдать кровь, и этим людям также предоставляются кровь и ее компоненты. Они предоставляются на добровольной основе теми, кто обращается в Республиканский банк крови и сдает кровь, а также теми, кто сдает кровь в ходе кампаний, которые мы проводим в различных местах. Ежедневно в Центр талассемии сдается 170–180 единиц компонентов крови. Кроме того, мы обеспечиваем пациентов с гематологическими заболеваниями, а также тех, кому кровь требуется при хирургических вмешательствах или после аварий", - сказал он.

Исполнительный директор, касаясь вопроса обращений иностранных граждан за кровью, подчеркнул, что при обращении от иностранного гражданина необходимо предоставить удостоверение личности или паспорт, документ, подтверждающий состояние здоровья в стране проживания, а также вид на жительство: "Эти документы, наряду с медицинскими обследованиями и другими процедурами, являются важнейшими для обеспечения потребности иностранных граждан в крови". Касательно того, обращаются ли иностранные граждане для сдачи крови, Э.Нагиев сказал, что часто обращаются представители дипломатического корпуса в Азербайджане, либо организуются акции по сдаче крови на территории самого дипломатического корпуса.

Говоря о планах и целях, исполнительный директор сказал, что основной целью Республиканского банка крови министерства здравоохранения является обеспечение надежного, устойчивого и бесперебойного снабжения кровью, а также усиление деятельности, направленной на популяризацию добровольного донорства. "В этом направлении мы планируем оснастить системы сбора и управления кровью современными технологиями, увеличить запасы крови в регионах, создать новые подразделения. Параллельно мы также уделяем особое внимание развитию возможностей сотрудничества с системой обязательного медицинского страхования для более эффективной и скоординированной реализации услуг в рассматриваемой сфере. "Наша цель — не только обеспечить наличие крови, но и повысить значимость качественной и безопасной службы крови в спасении человеческих жизней", – добавил Э.Нагиев.