В ЗАО "AzerGold" состоялся очередной массовый тестовый экзамен по приему на работу (ФОТО)

ЗАО «AzerGold» провело очередной массовый тестовый экзамен для приема на работу в Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП), расположенном в Дашкесанском районе.

В экзамене, организованном для прозрачного отбора кандидатов на вакантные места, объявленные на различные должности и профессии, с привлечением к массовому экзамену на основе полностью электронного заявления, приняли участие в общей сложности 160 граждан из Дашкесанского, Гейгельского и прилегающих районов.

На этом этапе оценивались мировоззрение, логическое мышление кандидатов и их знания о должности, на которую они претендуют. Кандидаты, успешно завершившие этап тестирования, на заключительном этапе получат право на участие в собеседовании, организованном приемной комиссией ЗАО. Окончательный отбор кандидатов на активные вакансии будет осуществляться на основании заключения членов комиссии.

Напоминаем, что заявки на приём на работу в ЗАО «AzerGold» принимаются через официальный сайт компании (azergold.az). Кандидаты могут получить информацию о текущих вакансиях, посетив раздел «Карьера», подраздел «Вакансии» на официальном сайте, и подать заявку, создав личный кабинет.

Стоит отметить, что в ЗАО «AzerGold» и её дочерних компаниях ООО "Daşkəsən Dəmir Filiz" и ООО «AzerBlast» работает в общей сложности 1061 сотрудник. При этом около 80% сотрудников компании, занятых в добывающей и производственной сферах, составляют жители местных и соседних районов. Число граждан, привлеченных ЗАО и его дочерними компаниями к работе совместно с долгосрочными компаниями-подрядчиками, составляет около 2400 человек.