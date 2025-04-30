Казахстан значительно нарастил поставки зерна в Азербайджан

Согласно информации Казахстанских железных дорог, Казахстан значительно увеличил экспорт зерна в Азербайджан и Иран. С сентября 2024 года по апрель 2025 года объем поставок нового урожая составил 7,5 миллионов тонн, что на 56 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

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