Казахстан значительно нарастил поставки зерна в Азербайджан
Согласно информации Казахстанских железных дорог, Казахстан значительно увеличил экспорт зерна в Азербайджан и Иран. С сентября 2024 года по апрель 2025 года объем поставок нового урожая составил 7,5 миллионов тонн, что на 56 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
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