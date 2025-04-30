Врач-эпидемиолог о том, от каких болезней детей защищают вакцины в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В преддверии "Недели иммунизации" планируется охватить вакцинацией детей, которые по какой-либо причине были исключены из плановой вакцинации во всех городах и районах республики. "Неделя иммунизации" улучшает доступ к вакцинам, помогая увеличить охват вакцинацией и защитить тысячи детей от инфекционных заболеваний.

Как сообщает в среду Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемом на волне 93.0 FM, сказала врач-эпидемиолог Айтекин Гурбанова.

По ее словам, ежегодно в мире благодаря вакцинации детей предотвращается около 4 миллиона смертей.

"Вакцины защищают детей, особенно младенцев с ослабленной иммунной системой, от болезней, которые могут вызвать серьезные осложнения или летальные случаи. Каждый ребенок с помощью вакцинации имеет право быть защищенным от серьезных болезней, которые могут вызвать серьезные осложнения. Именно по этой причине усилия по иммунизации имеют первостепенное значение. В настоящее время в нашей стране имеются эффективные и безопасные вакцины, которые защищают детей от ряда серьезных заболеваний.

Вакцины защищают детей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, укрепляя их иммунную систему, которая ежедневно подвергается воздействию различных микробов и вирусов",- отметила она.

А.Гурбанова подчеркнула, что важно, чтобы ребенок был вакцинирован вовремя согласно календарю прививок.

"Когда охват вакцинацией снижается, то опасные высококонтагиозные заболевания, такие как корь, дифтерия и полиомиелит, которые сейчас искореняются, могут вновь вернуться. Вакцинация является основной мерой профилактики инфекционных заболеваний. Своевременная вакцинация – это надежный способ сохранить здоровье детей. Иммунизация защищает здоровье на всех этапах жизни",- добавила она.