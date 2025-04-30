Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 апреля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9334 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0442 маната, а 100 российских рублей — 2.0684 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.9334 1 австралийский доллар AUD 1.0903 1 белорусский рубль BYN 0.5405 1 болгарский леви BGN 0.9885 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1193 1 чешская крона CZK 0.0776 1 китайский юань CNY 0.234 1 датская крона DKK 0.259 1 грузинский лари GEL 0.6186 1 гонконгский доллар HKD 0.2191 1 индийская рупия INR 0.02 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2762 10000 иранских риалов IRR 0.0312 1 шведская крона SEK 0.1761 1 швейцарский франк CHF 2.064 1 израильский шекель ILS 0.4688 1 канадский доллар CAD 1.2289 1 кувейтский динар KWD 5.5494 100 казахских тенге KZT 0.3324 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.4782 1 молдавский лей MDL 0.0989 1 норвежская крона NOK 0.1637 100 узбекских сомов UZS 0.0131 100 пакистанских рупий PKR 0.605 1 польский злотый PLN 0.4528 1 румынский лей RON 0.3884 100 российских рублей RUB 2.0684 1 сербский динар RSD 0.0165 1 сингапурский доллар SGD 1.3016 1 саудовский риал SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.307 1 турецкая лира TRY 0.0442 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0409 100 японских йен JPY 1.1927 1 новозеландский доллар NZD 1.0087

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