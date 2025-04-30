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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 апреля

Экономика Материалы 30 апреля 2025 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 апреля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 апреля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9334 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0442 маната, а 100 российских рублей — 2.0684 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.9334

1 австралийский доллар

AUD

1.0903

1 белорусский рубль

BYN

0.5405

1 болгарский леви

BGN

0.9885

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1193

1 чешская крона

CZK

0.0776

1 китайский юань

CNY

0.234

1 датская крона

DKK

0.259

1 грузинский лари

GEL

0.6186

1 гонконгский доллар

HKD

0.2191

1 индийская рупия

INR

0.02

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2762

10000 иранских риалов

IRR

0.0312

1 шведская крона

SEK

0.1761

1 швейцарский франк

CHF

2.064

1 израильский шекель

ILS

0.4688

1 канадский доллар

CAD

1.2289

1 кувейтский динар

KWD

5.5494

100 казахских тенге

KZT

0.3324

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4782

1 молдавский лей

MDL

0.0989

1 норвежская крона

NOK

0.1637

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.605

1 польский злотый

PLN

0.4528

1 румынский лей

RON

0.3884

100 российских рублей

RUB

2.0684

1 сербский динар

RSD

0.0165

1 сингапурский доллар

SGD

1.3016

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.307

1 турецкая лира

TRY

0.0442

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1927

1 новозеландский доллар

NZD

1.0087

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