Бангладеш предложил Азербайджану открыть посольство в Дакке

БАКУ /Trend/ - Бангладеш выразил готовность принять азербайджанскую дипломатическую миссию в Дакке.

Как сообщает Trend, данный вопрос обсуждался на встрече между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и министром иностранных дел Бангладеш Джашимом Уддином.

Переговоры прошли в рамках второго раунда двусторонних консультаций в Дакке. Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений и выразили удовлетворение нарастающей динамикой сотрудничества в политической, экономической, культурной и многосторонней сферах.

Глава МИД Бангладеш вновь подчеркнул важность открытия посольства Азербайджана в стране и призвал к поиску устойчивого решения визовых затруднений, с которыми сталкиваются граждане Бангладеш при поездках в Азербайджан.

Среди ключевых тем обсуждения были торговля и инвестиции, энергетика, образование, культурные обмены, а также взаимодействие в региональных и международных форматах.