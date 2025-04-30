Генсек ОПЕК о новых тенденциях, влияющих на решения по нефтяному рынку (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - ОПЕК постоянно проводит мониторинг и пересмотр рыночных прогнозов.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь организации Хайсам Аль-Гайс.

«Это часть ежедневной работы Секретариата ОПЕК. В настоящее время мы в целом сохраняем оптимизм в отношении перспектив глобального экономического роста: в 2025 году он прогнозируется на уровне 3%, а в 2026 году — 3,1%. При этом ожидается, что ежегодный прирост спроса на нефть составит 1,3 миллиона баррелей в сутки в оба года. Однако мы по-прежнему учитываем множество факторов неопределённости», — заявил он.

По его словам, в краткосрочной перспективе среди ключевых рисков остаются тарифные споры и торговые разногласия, несмотря на ожидания заключения соглашений между США и основными торговыми партнёрами. «Очевидно, что в ближайшие месяцы необходимо сохранять бдительность, и ОПЕК продолжит ежедневно отслеживать все изменения на рынке», - добавил Аль-Гайс.

Аль-Гайс подчеркнул, что для ОПЕК и её партнёров по Декларации о сотрудничестве приоритетом остаётся комплексный взгляд на глобальную картину.

«Мы отслеживаем все ключевые факторы, влияющие на мировой рынок нефти — от темпов экономического роста до баланса спроса и предложения, а также уровня запасов. Все решения принимаются на основе достоверных данных, тщательного анализа и реального положения дел. Это крайне важно для того, чтобы мы не теряли из виду нашу основную цель — сбалансированный рынок и устойчивую стабильность», — отметил он.