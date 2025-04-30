В государственных медучреждениях Азербайджана проводятся вакцинации против 11 инфекционных заболеваний

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в государственных медицинских учреждениях Азербайджана в соответствии с действующим календарем профилактических прививок проводятся вакцинации против 11 (гепатит В, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа В, пневмококковая инфекция, корь, эпидемический паротит, краснуха) инфекционных заболеваний.

Как сообщает в среду Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемом на волне 93.0 FM, сказала врач-эпидемиолог Айтекин Гурбанова.

По ее словам, очень важно, чтобы каждая вакцина вводилась в соответствующем возрасте, поскольку в этом возрасте риск заражения ребенка опасными заболеваниями, которые предотвращаются с помощью вакцин, весьма высок.

"Также в результате вакцинации в этом возрасте у ребенка формируется более крепкий иммунитет. Календарь прививок составляется на основе научных данных. Нельзя допускать необоснованных задержек с вакцинацией. Вакцины должны вводиться вовремя в соответствии с календарем прививок. Так, задержка с вакцинацией лишает ребенка защиты в тот период, когда он весьма уязвим. Например, такие заболевания, как Hib и пневмококк, в основном поражают детей до 2-х лет. Гепатит В, коклюш и некоторые другие вакциноуправляемые заболевания у маленьких детей протекают тяжелее. Однако если дети привиты, их иммунитет укрепляется, и они защищены от этих заболеваний с раннего возраста. Именно поэтому необходимо вакцинировать детей по календарю прививок с первого дня их рождения", - отметила она.

Врач-эпидемиолог сообщила, что если ребенок по каким-то причинам не получил вовремя одну или несколько прививок, или не получил ни одной, то в таких случаях важно провести вакцинацию ребенка согласно отложенному графику вакцинации.

"Если вакцинация ребенка откладывается или затем возобновляется, то с учетом ранее введенных вакцин вакцинацию следует возобновить с того места, на котором она была приостановлена. Крайне важно вакцинировать ребенка, не дожидаясь, пока он заболеет, поскольку осложнения болезней могут быть серьезными. Даже если ребенок перенес заболевания, которые можно предотвратить с помощью вакцин, его все равно следует вакцинировать. Это очень важно, поскольку дети в возрасте до двух лет не приобретают достаточного естественного иммунитета после перенесенных некоторых инфекций (гемофильная инфекция, менингит, пневмония)",- подчеркнула она.

А.Гурбанова также отметила, что при заболевании ребенка источником заражения является какой-то вирус или бактерии.

"Однако вакцина защищает ребенка от многих типов микробов, которые могут вызвать одно и то же заболевание. Например, пневмококковая вакцина эффективно защищает ребенка от 13 типов пневмококковых бактерий",- добавила она.