В Баку состоялся заключительный вечер серии "Абонементные концерты" сезона 2024-2025 годов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В стенах Зала камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева с успехом прошёл заключительный концерт абонементной серии сезона 2024–2025 годов под названием "Вечер камерной музыки", сообщает Trend Life.

Примечательно, что завершить этот насыщенный сезон было доверено студентам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, обучающимся в классе старшего преподавателя Динары Ахмедовой. Молодые исполнители сумели не только продемонстрировать уверенное владение исполнительским мастерством, но и передать тончайшие оттенки музыкальных настроений, заложенных в произведениях великих композиторов. Особое очарование вечеру придало участие доцента академии, скрипачки Кюбры Эришен, чьё выступление стало ярким украшением программы.

В программе концерта прозвучали произведения выдающихся классиков - Джона Экклса, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и Антонина Дворжака.

Этот вечер стал не только завершением концертного сезона, но и наглядным свидетельством того, насколько талантливо и перспективно молодое поколение азербайджанских музыкантов. Слушатели покидали зал с чувством глубокой благодарности и надеждой на новые встречи с камерной музыкой.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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