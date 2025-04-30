Минздрав организовал в Агдеринском районе очередное медобследование населения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Министерство здравоохранения продолжает проводить различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

Отмечается, что очередное подобное мероприятие состоялось 30 апреля.

"Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой минздрава провело в селе Талыш Агдеринского района двухдневные офтальмологические медицинские осмотры граждан.

Основной целью офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения.

По результатам обследований у некоторых граждан выявлены синдром сухого глаза, аллергический конъюнктивит, рефракционная патология, миопический астигматизм и другие заболевания. Также проведен общий мониторинг заболеваний глаз и обсуждены полученные результаты. В то же время, для пациентов, столкнувшихся с серьезными проблемами и нуждающихся в сложных операциях, созданы условия для посещения Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

В целом в ходе медицинской акции около 70 граждан прошли офтальмологический осмотр.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях",- отмечается в информации ведомства.

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