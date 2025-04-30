Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили сотрудничество между двумя странами

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Кувейт министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу в расширенном составе с министром иностранных дел этой страны Абдуллой Али аль-Яхья.

Об этом говорится в публикации МИД в социальной сети "X", сообщает Trend.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены политические, экономико-торговые, энергетические, транспортно-коммуникационные, гуманитарные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества, ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было подчеркнуто значение 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Кувейт.

Джейхун Байрамов также проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

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