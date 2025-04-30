Названы мероприятия, предусмотренные для реализации Стратегии искусственного интеллекта в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Будут приняты меры по обеспечению исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы".

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Министерству цифрового развития и транспорта поручено:

- совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, Государственной службой безопасности и соответствующими государственными органами (учреждениями) представить предложения по реализации пункта 8.1.1 Плана мероприятий по осуществлению "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы" в Кабинет министров до 1 июля 2026 года;

- совместно с министерством юстиции, министерством экономики, Государственной службой безопасности и Государственной службой специальной связи и информационной безопасности представить предложения по реализации пункта 8.1.3 Плана мероприятий по осуществлению "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы" в Кабинет министров до 1 июля 2027 года;

- совместно с соответствующими государственными органами (учреждениями) представить предложения по реализации пункта 8.1.4 Плана мероприятий по осуществлению "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы" в Кабинет министров до 1 июля 2027 года.

Центру анализа экономических реформ и коммуникаций (далее – Центр) поручено:

- в целях обеспечения мониторинга и оценки реализации мер, предусмотренных в "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы" (далее — Стратегия) в течение 6 месяцев сформировать "Модуль мониторинга реализации и отчетности по Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы" (далее — Модуль) на основе существующих цифровых ресурсов, а со следующего года осуществлять мониторинг и оценку Стратегии через данный Модуль;

- в Модуле управления проектом обеспечить создание соответствующих разделов, которые будут классифицировать информацию о текущем состоянии, включая данные об исполнительных органах (учреждениях), сроках реализации проектов (по годам), финансовых и техническо-экономических обоснованиях, сметных документах, выделении финансовых средств, заключении контрактов на закупки и других необходимых показателях, а также обеспечивать возможность отчетности, предоставляя соответствующие подтверждающие документы;

- результаты мониторинга реализации мер, предусмотренных в Стратегии, представлять Кабинету министров один раз в год, не позднее 28 февраля каждого года;

- принять соответствующие меры в целях учета расходов на создание Модуля, мониторинг и оценку мер, предусмотренных в Государственной программе, в бюджете Центра на следующие годы.

Основным исполнительным органам (учреждениям) по мерам, предусмотренным в Стратегии поручено:

- назначение ответственных лиц в составе заместителей руководителей основных и других исполнительных органов (учреждений) и представление информации об этом в Кабинет министров в течение десяти дней;

- определить целевые показатели мер, предусмотренных Стратегией, по индикаторам результатов, подготовить их распределение по годам в течение 1 месяца в соответствии с примерной формой таблицы показателей, согласованной с Центром, и представить в Кабинет министров;

- обеспечить размещение данных о текущем месяце в Модуле до 15 числа каждого месяца, а информацию о результатах за год — до 25 января каждого года.

Министерству финансов, министерству экономики и органам (учреждениям), ответственным за реализацию Стратегии, поручено обеспечить размещение в Модуле информации о первоначальной общей стоимости проектов, выделенных и использованных средствах из государственного бюджета по мероприятиям, предусмотренным в Плане мероприятий, в соответствии с формой, предоставленной Центром, не позднее 5 числа первого месяца каждого следующего квартала; в целях обеспечения полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, а также координации деятельности соответствующих государственных органов (учреждений) создать Рабочую группу во главе с руководителем Аппарата Кабинета министров в составе 3 ответственных лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего распоряжения, и представителя Центра.

Должно быть обеспечено проведение не менее двух раз в год совещаний по деятельности рабочей группы.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на руководителя Аппарата Кабинета министров и отдел транспорта, коммуникаций и инноваций Аппарата Кабинета министров.

Исполнение части 1 распоряжения возложено на отдел транспорта, коммуникаций и инноваций Аппарата Кабинета министров.

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