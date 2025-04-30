Традиция - это не поклонение пеплу, а сохранение огня: немецкая музыкальная эволюция в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный 130-летию великого немецкого композитора Пауля Хиндемита (1925-1963), организованный при поддержке посольства Германии в Азербайджане, сообщает Trend Life.

На открытии заслуженный работник культуры, радио- и телеведущий Рахиб Азери рассказал о немецком наследии, в частности, в архитектуре Азербайджана. Заслуженный деятель искусств, музыковед, профессор Зумруд Дадашзаде в своем выступлении назвала Пауля Хиндемита одной из важнейших фигур первой половины XX века. Произведения композитора периодически звучали в Баку, в частности, на Фестивалях современной музыки имени Гара Гараева.

"Для Хиндемита, по его собственному выражению, "традиция - это не поклонение пеплу, а сохранение огня". Композитор был одним из тех, кто трепетно хранил этот огонь, одновременно устремляясь к новым, неизведанным горизонтам. Хиндемита традиционно считают ярким представителем неоклассицизма. Однако его творчество не умещается в установленные рамки, характеризуясь сочетанием трудно совместимых свойств. Так, Хиндемит, наряду с произведениями, опирающимися на глубокие философские концепции - "Художник Матисс", "Гармония мира", создавал и опусы эпатажного характера - использование газетных объявлений, расписания поездов в произведениях. Он был инициатором движения "прикладной музыки", ставившего целью привлечение широкой аудитории", - отметила Зумруд Дадашзаде.

Дуэт лауреата международных конкурсов Тофига Шихиева и сопрано Нигяр Джафаровой в этот вечер покорил слушателей тонким проникновением в музыкальную суть произведений. Концерт стал подлинным путешествием по истории немецкой музыки, была представлена эволюция музыкальной традиции через творчество её выдающихся представителей - от барочной полифонии Баха через романтические шедевры Шуберта и Брамса до новаторских экспериментов Хиндемита и закатного романтизма Рихарда Штрауса.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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