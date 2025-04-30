"Азерэнержи" реализует масштабный проект (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане строится одна из крупнейших подстанций с целью устойчивой и безопасной интеграции в энергосистему создаваемых в стране 2 ГВт возобновляемых источников энергии и выполнения функций главной узловой подстанции.

Как сообщает Trend, ОАО «АзерэЭнержи» планирует завершить первую фазу строительства новой подстанции «Наваи» 500/330 кВ до конца 2025 года.

Строительство новой подстанции и прокладка новых высоковольтных линий 500 и 330 кВ знаменуют собой начало нового этапа в системе передачи электроэнергии. Этот проект фактически состоит из двух фаз.

В первой фазе за счет внутренних ресурсов «Азерэнержи» и части средств, выделенных из государственного бюджета, ведется строительство новой подстанции и её 330-киловольтной части, в том числе линий электропередачи 500 кВ от Наваи до Абшерона и линий электропередачи 330 кВ до солнечных электростанций «Билясувар» в одноименном районе и «Банка» в одноименном поселке Нефтчалинского района. Основная часть работ, начатых в сентябре 2024 года, уже выполнена согласно графику, и работы в рамках первой фазы планируется завершить до конца 2025 года. Это позволит выполнить обязательство по подключению солнечных электростанций «Билясувар» и «Банка» к энергосистеме.

Во второй фазе этого крупного энергетического проекта предусмотрено начало финансирования со стороны Всемирного банка. За счет кредита Всемирного банка будет осуществлена закупка и установка 500 кВ подстанции «Наваи», трансформаторов и сопутствующего оборудования для подстанции, а также строительство линий электропередачи 500 кВ от указанной подстанции до Мингячевира, в том числе линий электропередачи 330 кВ до Алята, Абшерона и Гобу. Реализация этой фазы рассчитана на 3 года.