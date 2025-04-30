Отмечена 26-я годовщина образования Сил специального назначения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 30 апреля руководящий состав министерства обороны принял участие в церемонии, состоявшейся в Н-ской воинской части по случаю 26-й годовщины образования Сил специального назначения.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на миноброны Азербайджана.

"Сначала были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, и к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память о шехидах.

Затем министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился со спецназовцами.

Министр обороны рассказал о важных шагах по улучшению социально-бытовых условий, удовлетворению нужд и решению проблем военнослужащих, осуществляемых благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой.

Отметив образцы героизма, проявленного спецназовцами в 44-дневной Отечественной войне, а также в ходе других операций, министр особо подчеркнул, что их деятельность всегда высоко ценилась Президентом Азербайджанской Республики.

Министр поздравил спецназовцев, пожелал им успехов в дальнейшей службе и дал соответствующие рекомендации.

На мероприятии было отмечено, что непоколебимая стойкость и высокий профессионализм спецназовцев, как и других военнослужащих Азербайджанской Армии, являются гордостью нашей страны.

Выступив от имени спецназовцев, представитель Сил специального назначения выразил благодарность главе государства и руководству министерства за проявленное внимание. Он отметил, что спецназовцы готовы к любым приказам и поручениям Верховного главнокомандующего, и с уверенностью подчеркнул, что они и впредь будут с честью служить Родине и оправдывать оказанное доверие.

В заключение была награждена группа военнослужащих, отличившихся на военной службе", - говорится в информации ведомства.

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