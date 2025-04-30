Замминистра иностранных дел Ирана посетит Баку

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Ирана и директор Центра политических и международных исследований МИД Саид Хатибзаде на этой неделе посетит Азербайджан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информированный источник.

Согласно информации, иранский замминистра посетит Баку по приглашению Центра анализа международных отношений. В рамках визита запланирован ряд встреч.

С.Хатибзаде примет участие в специализированных панельных заседаниях Центра.

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