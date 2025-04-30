Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Кувейт министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом.

Об этом говорится в публикации МИД в социальной сети "X", сообщает Trend.

Согласно информации, стороны уделили особое внимание укреплению двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Кувейтом, расширению сотрудничества по различным секторам. Была подчеркнута важность того, чтобы полностью использовать имеющиеся возможности для сотрудничества, особенно в таких направлениях, как экономическое развитие, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность и туризм. Также была подчеркнута важная роль совместной комиссии по сотрудничеству в углублении этих связей.

Кроме того, глава МИД предоставил информацию о постконфликтном восстановлении и усилиях по установлению мира в регионе Южного Кавказа.

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