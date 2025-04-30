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Стали известны доходы Азербайджана от экспорта карбамида

Экономика Материалы 30 апреля 2025 20:17 (UTC +04:00)
Стали известны доходы Азербайджана от экспорта карбамида

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года из Азербайджана было экспортировано карбамида на сумму 48 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на апрельский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, это на 21,1 миллиона долларов США, или на 78,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-марте прошлого года из Азербайджана было экспортировано карбамида на сумму 26,9 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-марте текущего года экспорт по ненефтяному сектору Азербайджана вырос на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 771,9 млн долларов США.

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