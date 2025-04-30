В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с Мастером театра и кино Шафигой Мамедовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры состоялась встреча с выдающейся артисткой театра и кино, лауреатом Государственной премии СССР, кавалером государственных орденов Азербайджана "Шохрат", "Шараф", "Эмек" 1-й степени, "Истиглал", первым секретарем Союза кинематографистов Азербайджана, народной артисткой, профессором Шафигой Мамедовой, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было организовано по случаю 80-летнего юбилея актрисы. В нём приняли участие видные представители кинематографического сообщества страны.

Приветствуя деятелей киноискусства, министр культуры Адиль Керимли отметил значительный вклад народной артистки Шафиги Мамедовой в развитие национальной культуры. Он подчеркнул, что яркие образы, воплощённые ею на сцене и экране, снискали любовь и признание у нескольких поколений зрителей.

Министр подчеркнул, что уникальное творчество Шафиги Мамедовой всегда высоко ценилось государством, Мастер была удостоена высших наград республики. Поздравив Шафигу Мамедову с юбилеем, Адиль Керимли вручил ей Почётную грамоту министерства культуры.

В свою очередь народная артистка выразила искреннюю благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку её творчества.

Говоря о значимости кинематографа как одного из важнейших направлений культуры, министр отметил, что развитие всех сфер культурной жизни, в том числе киноиндустрии, неизменно находится в центре внимания главы государства. Ярким свидетельством этого служит утверждение Государственной программы развития азербайджанского кино на 2008-2018 годы, а также создание Агентства кино при министерстве культуры. Адиль Керимли также рассказал о прошедших в последние годы при поддержке министерства культуры и Агентства кино конкурсах кинопроектов и съёмках фильмов, призвав представителей киноиндустрии к более тесному сотрудничеству с агентством.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии кинематографа, реализуемых и планируемых проектах.

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