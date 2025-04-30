Состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Мармарис (Турция) состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025», в которых в качестве наблюдателей участвовала группа военнослужащих ВМС Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Согласно плану учений, поисково-спасательными судами при помощи специальной техники и роботов были выполнены задачи по поиску потерпевшей бедствие подводной лодки, а также задачи по передаче пищи и медикаментов экипажу затонувшего судна спасателями-водолазами и спасению экипажа с применением специального оборудования.

В ходе учений также были выполнены поисково-спасательные мероприятия с использованием вертолетов и самолетов. Были выполнены прыжки с парашютом с воздушных средств в море, осуществлены мероприятия по сбросу необходимых припасов экипажу потерпевшего крушение судна, нуждающемуся в помощи, и эвакуации пострадавших. В ходе подводных поисково-спасательных учений «KURTARAN-2025» военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.

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