Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025» (ФОТО)

Политика Материалы 30 апреля 2025 18:57 (UTC +04:00)
Состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025» (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В городе Мармарис (Турция) состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025», в которых в качестве наблюдателей участвовала группа военнослужащих ВМС Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Согласно плану учений, поисково-спасательными судами при помощи специальной техники и роботов были выполнены задачи по поиску потерпевшей бедствие подводной лодки, а также задачи по передаче пищи и медикаментов экипажу затонувшего судна спасателями-водолазами и спасению экипажа с применением специального оборудования.

В ходе учений также были выполнены поисково-спасательные мероприятия с использованием вертолетов и самолетов. Были выполнены прыжки с парашютом с воздушных средств в море, осуществлены мероприятия по сбросу необходимых припасов экипажу потерпевшего крушение судна, нуждающемуся в помощи, и эвакуации пострадавших. В ходе подводных поисково-спасательных учений «KURTARAN-2025» военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025» (ФОТО)
Состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025» (ФОТО)
Состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025» (ФОТО)
Состоялись подводные поисково-спасательные учения «KURTARAN-2025» (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости