Скончался видный деятель кинематографа, народный художник Азербайджана Рафиз Исмаилов

БАКУ / Trend Life/ - Сегодня на 86-м году жизни скончался видный деятель кинематографа, Народный художник, лауреат Государственной премии Рафиз Исмаилов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Рафиз (Рафис) Рза оглы Исмаилов родился 30 марта 1939 года в Баку. Получил образование в Азербайджанском государственном художественном училище имени А. Азимзаде, а затем - на художественном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве.

С 1972 года начал свою деятельность на киностудии "Азербайджанфильм", одновременно работал в Азербайджанском государственном академическом драматическом театре, а также в Азербайджанском государственном театре оперы и балета, где выступал в роли художника-постановщика ряда спектаклей.

Посвятив свою жизнь киноискусству, мастер оформил множество фильмов, снятых в разные годы, среди которых: "Поёт Муслим Магомаев" (фильм-концерт), "1001-е гастроль", "Мститель из Гянджабасара (Гатыр Мамед)", "Бухта радости", "История мезозоя", "Юбилей Данте", "Хозяин дома", "Странный человек", "Рыцари Чёрного озера", "Чужая жизнь", "Если умру... прости", "Крик души", "Тахмина", "Я окропил улицы водой", "Джавад хан", "Посланник рассвета" и другие. Он также был художником-постановщиком нескольких анимационных фильмов, иллюстратором произведений азербайджанской и зарубежной литературы.

Allah rəhmət eləsin.

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