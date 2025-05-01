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Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)

Политика Материалы 1 мая 2025 00:37 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 30 апреля в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, студентов БМА и молодых пианистов проекта «Симург».

Как сообщает Trend, концертную программу посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Концерт, прошедший с участием художественного руководителя Бакинского камерного оркестра, ректора БМА, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли и главного дирижера коллектива, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, был встречен с большим интересом.

В программе студенты и школьники исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
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