Вице-президент Фонда Гейдара Лейла Алиева приcутствовала на концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 апреля в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, студентов БМА и молодых пианистов проекта «Симург».

Как сообщает Trend, концертную программу посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Концерт, прошедший с участием художественного руководителя Бакинского камерного оркестра, ректора БМА, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли и главного дирижера коллектива, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, был встречен с большим интересом.

В программе студенты и школьники исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.