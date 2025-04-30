Азербайджанская культура пропагандируется в Канаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Соотечественники, проживающие в Оттаве и Торонто, реализуют различные мероприятия, направленные на популяризацию богатого культурного наследия, истории и национальных ценностей Азербайджана, а также принимают участие в международных фестивалях.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Одно из таких мероприятий состоялось в столице Канады.

Вечер азербайджанской культуры - Azerbaijani Cultural Gala, организованный Ассоциацией азербайджанских студентов, был нацелен на ознакомление с богатой культурой, историей и национальными ценностями Азербайджана.

Учащиеся школы азербайджанского языка «Карабах» представили информацию о нашей стране, прочли стихи, а ученики воскресной школы «Мой Азербайджан» исполнили национальные танцы. Декоративные уголки, установленные в помещении, национальные атрибуты и образцы народного искусства предоставили участникам возможность ближе познакомиться с богатой историей и культурным наследием нашей страны.

А в городе Торонто учащиеся воскресной школы «Мой Азербайджан», действующей при Доме Азербайджана в Канаде, приняли участие в Мультикультурном детском фестивале.

Фестиваль был организован Обществом турецкой культуры и фольклора Канады. Маленькие соотечественники выступили с национальными танцами под руководством Орхана Исламова, а также исполнили на английском языке песню Ey əziz anam, Azərbaycan.

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