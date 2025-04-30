Обсуждены вопросы расширения обмена опытом между Бакинским и Стамбульским метрополитенами

БАКУ /Trend/ - В Бакинском метрополитене, действующем в составе AZCON Holding, состоялась встреча с делегацией Стамбульского метрополитена ("Metro Istanbul").

Как сообщили Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", основной целью встречи было укрепление устойчивого сотрудничества, расширение обмена опытом в области инновационных технологий и цифровых решений.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено вопросам аналитики данных, а также возможностям обработки данных в режиме реального времени. Был проведен обмен мнениями по таким направлениям, как внедрение цифровых технологий в транспортные системы, инновационные решения в маршрутизации пассажирских потоков и диспетчерском управлении.

Стороны также рассмотрели опыт развития Стамбульского метро за последние годы и перспективы сотрудничества в контексте госпрограммы Азербайджана на 2025-2030 годы, предусматривающей улучшение транспортной инфраструктуры.

На встрече также состоялся обмен мнениями по информационному моделированию строительных проектов, принципам технического обслуживания и управления инженерными сооружениями и др.

Делегация на месте ознакомилась с операционными процессами в различных сферах Бакинского метрополитена.

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