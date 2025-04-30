4-е заседание Совместной азербайджано-кувейтской комиссии пройдет в Баку

БАКУ /Trend/ - 4-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Государством Кувейт состоится в Баку в 2027 году.

Как сообщает Trend, решение об этом было принято по итогам 3-го заседания Совместной комиссии в Кувейте.

Кроме того, в конце работы 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Государством Кувейт были подписаны протокол заседания, Совместная дорожная карта на ближайшие два года. Она включает в себя деятельность всех соответствующих ведомств обеих стран в различных областях посредством стратегического сотрудничества, а также структуру сотрудничества, конкретные процедуры и сроки на 2025-2027 годы.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и несколько программ действий в области спорта, культуры и туризма.