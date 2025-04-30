В Азербайджане выплачены единовременные пособия участникам Второй мировой войны и другим лицам

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 21 апреля 2025 года, участникам Второй мировой войны 1941–1945 годов, а также другим категориям лиц, предусмотренным данным распоряжением, была выплачена единовременная материальная помощь.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, передает во вторник Trend.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением министерством труда и социальной защиты населения в связи с 80-й годовщиной победы во Второй мировой войне каждому из участников этой войны предоставлена единовременная в размере 2500 манатов.

Вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда выплачено единовременное пособие в размере 1250 манатов.

Выплатами были охвачены в общей сложности 2340 человек. Средства были перечислены на их банковские счета.

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