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Израиль обратился к Азербайджану за помощью в тушении лесных пожаров

Политика Материалы 30 апреля 2025 23:11 (UTC +04:00)
Израиль обратился к Азербайджану за помощью в тушении лесных пожаров

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израиль запросил помощь у 13 стран для тушения лесных пожаров.

Кау передает Trend, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что он переговорил со своими коллегами из Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Северной Македонии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции и попросил их оказать поддержку с воздуха для тушения лесных пожаров.

Отметим, сегодня утром на западе Иерусалима вспыхнули лесные пожары. Властям объявили об эвакуации жителей из нескольких жилых районов и перекрыли несколько дорог.

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