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В Казахстане будет введена новая инвесторская виза

Казахстан Материалы 1 мая 2025 01:19 (UTC +04:00)
В Казахстане будет введена новая инвесторская виза

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - По инициативе МИД Казахстана утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на усиление инвестиционной привлекательности страны, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, иностранцы, вложившие не менее 300 000 долларов в казахстанские компании или ценные бумаги, смогут подать электронное заявление на получение «золотой визы», предусматривающей возможность получения вида на жительством сроком до 10 лет.

Подобные программы успешно применяются в ряде стран и способствуют привлечению капитала и технологий. Казахстан предлагает собственную модель инвестиционного резидентства, обеспечивая правовые гарантии и благоприятные условия для инвесторов.

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