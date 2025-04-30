В Баку состоялся Международный фестиваль театров кукол (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном кукольном театре прошел очередной этап IV Международного фестиваля театров кукол и Карагёз имени Хади Пойразоглу (Театр теней, Hadi Poyrazoğlu Kukla və Qaragöz Festivalı), сообщает Trend Life. Фестиваль был на днях проведен в Турции, далее пройдет в Узбекистане (с 2 по 4 мая), торжественная церемония закрытия состоится с 9 по 12 мая в Турецкой Республике Северного Кипра.

В Баку фестиваль прошел с участием кукольников из Анкары (Турция). Мастера кукольного искусства из братской страны в течение двух дней выступали с двумя различными постановками, подготовленными в разных жанрах, стилях и техниках. Кроме того, они продемонстрировали процесс создания деревянных кукол - Карагёз и Хадживат.

Зрители смогли насладиться не только театральными постановками, но и работой специалистов в мастерской, где куклы из дерева оживали на глазах у зрителей.

В Баку впервые был представлен спектакль под названием "Приключения Карагёза". Известный артист Сечкин Гюнеш продемонстрировал процесс "оживления" кукол. Дети также посмотрели кукольный спектакль "Мой друг, кукла" в исполнении кукольника Абдуллаха Бейаздаша. Одноактный спектакль с использованием марионеток был пронизан темами дружбы и любви. Сцена, где один актёр "оживлял" нескольких кукол, была особенно тепло встречена зрителями. Мастер кукольного искусства Али Акбей, удостоенный награды "Живое человеческое сокровище" министерством культуры и туризма Турции, познакомил детей с уникальными деревянными куклами, созданными с использованием разных техник, и поделился своими знаниями об этом искусстве, вовлекая детей в процесс их создания.

Директор Азербайджанского государственного театра кукол, заслуженный деятель культуры Рашад Ахмедзаде выразил благодарность министерствам культуры Азербайджана и Турции за поддержку в организации фестиваля. Было отмечено, что такие фестивали имеют большое значение для культурного развития подрастающего поколения и важны для плодотворного обмена опытом кукольников тюркоязычных стран.

Сенем Арикан, руководитель департамента министерства культуры и туризма Турции, отметила, что фестиваль стал важным событием для укрепления дружбы и творческого сотрудничества между странами. Она поблагодарила Азербайджан за поддержку фестиваля, подчеркнув, что каждый новый визит - это новая встреча и незабываемые воспоминания.

Гости фестиваля были отмечены почетными дипломами.

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