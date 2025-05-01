Хуситы нанесли удары по израильским объектам в Тель-Авиве и Ашкелоне

БАКУ /Trend/ - Хуситы из йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» нанесли четыре удара по израильским целям в Тель-Авиве и Ашкелоне.

Как передает Trend, об этом сказал представитель хуситов Яхья Сария.

По его словам, удары были нанесены с использованием беспилотников.

"Вооруженные силы Йемена провели двойную операцию, атаковав важные военные объекты израильского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив) с помощью трех беспилотников Jaffa, а также атаковав важный объект в оккупированном Ашкелоне с помощью одного беспилотника Jaffa", - сказал он.