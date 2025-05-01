Узбекистан и Китай расширяют сотрудничество в области фармацевтики

ТАШКЕНТ /Trend/ - Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов провёл встречу с представителями китайской компании Xinjiang Tefeng Pharmaceutical Co., Ltd., базирующейся в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает Trend.

Согласно информации, в рамках встречи представители компании представили свою продукцию, производственные мощности и направления деятельности, подчеркнув богатый опыт в производстве как натуральных, так и синтетических лекарств, а также уверенные позиции на внутренних и международных рынках.

Абдулла Азизов рассказал о потенциале фармацевтической отрасли Узбекистана, наличии сырьевых ресурсов и благоприятных условиях для локализации производства. Он также презентовал возможности кластера Tashkent Pharma Park и перспективы реализации новых инвестпроектов.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества, включая совместную научную и производственную деятельность. По итогам встречи принято решение продолжить переговоры по наиболее перспективным направлениям.