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ЦБА изучит возможности применения продуктов "зеленого" страхования

Экономика Материалы 1 мая 2025 09:26 (UTC +04:00)
ЦБА изучит возможности применения продуктов "зеленого" страхования

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Одним из главных приоритетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в этом году станет развитие экосистемы, способствующей устойчивым финансовым потокам в стране.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в этом контексте будут изучены возможности внедрения продуктов "зелёного" страхования, а также определены перспективы их применения.

"Продукты "зеленого" страхования будут служить для повышения устойчивости как страны, так и предприятий, обеспечивая финансовую безопасность от климатических рисков. Наряду с этим будут подготовлены предложения по внедрению "зеленых" суверенных облигаций. Такие облигации увеличивают государственное финансирование "зеленых" проектов и привлекают внимание международных инвесторов.

В то же время будут разработаны предложения по "озеленению" инструментов государственной поддержки. Учитывая важную роль, которую государство играет в климатическом финансировании, постепенное "озеленение" портфеля механизмов государственной поддержки обеспечит перенаправление финансовой поддержки на экологически устойчивые и "зеленые" проекты",- говорится в информации ЦБА.

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