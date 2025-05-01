В Гядабее реконструируют автомобильные дороги, соединяющие 19 населенных пунктов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, для обеспечения комфортного проезда граждан Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана проводится реконструкция автомобильных дорог по маршруту Кичик Гарамурад-Джафарли-Эйривенг-Алнабат-Керимли-Инекбоган-Гёйамли-Шыных-Гейалли-Чобанкенд-Шахдаг-Чичекли Гядабейского района.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что автомобильные дороги протяженностью 45 километров долгое время находились в непригодном состоянии из-за отсутствия ремонта и воздействия природных факторов. В частности, в осенне-зимний период возникали определенные проблемы при передвижении по отдаленным горным дорогам. В соответствии с поручением главы государства эти проблемы уже устраняются. Таким образом, дороги, которые нуждаются в капитальном ремонте и восстановлении, совершенствуются в соответствии с 4-й технической категорией. Ширина дорожек в соответствии с проектом расширяется до 8-9 метров.

В соответствии с требованиями "Строительных норм и правил", в технологической последовательности в настоящее время выполняются земляные работы, бурение, расширение для получения нормативной ширины дороги, строительство основания дороги и укладка нового асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день завершено асфальтирование 34 километров дороги.

Параллельно с проведенными работами были построены водопропускные сооружения прямоугольной формы и различных диаметров в необходимых местах вдоль дороги для отвода воды. Работы по строительству 4 мостов, предусмотренных проектом вдоль дороги, уже завершены. В настоящее время продолжается строительство подъездных путей к мостам, находящееся на завершающей стадии.

Все работы выполняются в соответствии с составленным графиком. Для своевременного завершения работ в район было привлечено необходимое количество живой силы и техники.

Реконструкция автодорог обеспечит удобное сообщение между 19 населёнными пунктами с общим населением порядка 17 тысяч человек. Это значительно упростит перевозку пассажиров и грузов, ускорит доставку сельхозпродукции на рынки, сократит потери, а также будет способствовать развитию аграрного сектора и туризма. В конечном итоге проект окажет положительное влияние на улучшение социального положения населения, проживающего вдоль маршрута.

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