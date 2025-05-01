Трамп подтвердил подписание соглашения с Украиной по полезным ископаемым

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что достигнуто соглашение о доступе США к минеральным ресурсам Украины.

Как передает Trend, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

"Мы заключили сделку, по которой наши деньги находятся в надежном месте, и мы можем начать копать и делать то, что нам нужно. Это хорошо для них [Украины], потому что в районе раскопок будет присутствовать американское присутствие, а американское присутствие не позволит многим злоумышленникам проникнуть в страну или, скорее, в район, где мы ведем раскопки", - отметил он.