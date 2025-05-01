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Трамп подтвердил подписание соглашения с Украиной по полезным ископаемым

США Материалы 1 мая 2025 03:47 (UTC +04:00)
Трамп подтвердил подписание соглашения с Украиной по полезным ископаемым
Фото: Википедия

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БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что достигнуто соглашение о доступе США к минеральным ресурсам Украины.

Как передает Trend, об этом он сказал на заседании Кабинета министров.

"Мы заключили сделку, по которой наши деньги находятся в надежном месте, и мы можем начать копать и делать то, что нам нужно. Это хорошо для них [Украины], потому что в районе раскопок будет присутствовать американское присутствие, а американское присутствие не позволит многим злоумышленникам проникнуть в страну или, скорее, в район, где мы ведем раскопки", - отметил он.

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